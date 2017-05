Giuseppe Vignali

Dopo una lunga vita dedita al lavoro è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Iello con Daniela, Flavio con Ivana, Luca con Laura, i nipoti Simone, Silvano con Rossella, Monica con Marco, Filippo con Federica e il piccolo Alessandro, Michele, cognate, cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 15 maggio alle ore 10 partendo dal centro cure Progressive in Langhirano per la chiesa di San Michele Tiorre, indi al cimitero di Barbiano.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Cappella del Centro Cure Progressive.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari ringraziano con stima ed affetto Gaia e tutti coloro che si sono prodigati in questo momento di malattia.14 maggio 2017Ï Fam. Franco TarasconiÏ Famiglia Bruno RotelliÏ Famiglie Piovani Giovanni e MatteoÏ Tina, Antonella, Mario CarrettaÏ Famiglia Gabri ed Ester CasaliniÏ Famiglia Anna TarasconiCiaograzie per tutti i valori che ci hai insegnato.Sei sempre stato forte e positivo, con la battuta pronta: «Per Bacco!».Ora ci proteggerai dal cielo.Con affetto Monica con Marco, Michele, Filippo con Federica e il tuo adorato Alessandro.14 maggio 2017I cognati Adriano con Corina, Gianna sono vicini ai famigliari per la perdita del caro14-5-2017Siamo vicini a Iello, Flavio, Luca e rispettive famiglie per la perdita del caroAlba e Antonio.14 maggio 2017I nipoti William e Monica con Sara e Francesco, Cristina con Paolo ed Irene, Orietta con Giorgia, Corrado con Ilaria e Jacopo sono vicini ai cugini per la scomparsa del papà14-5-2017Ivo e Luciana con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Iello, Flavio, Luca e famiglie per la scomparsa del caro zio14 maggio 2017La famiglia Daniele Ferrari è vicina a Monica e famiglia per la perdita del caro nonno14 maggio 2017Lidia è vicina a Iello, Flavio, Luca per la perdita del caro14 maggio 2017Claudio e Flavia Tarasconi sono vicini a Filippo e famiglia per la perdita del caro14 maggio 2017Piera, figlie e famiglie siono vicini a Filippo e familiari per la perdita del caro14 maggio 2017