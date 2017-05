Liliana Terenziani

Dopo breve malattia è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 55Ne danno il triste annuncio la mamma Maria, la zia Rosa, Andrea, Giorgio e i parenti tutti.Con successivo avviso saranno comunicati il giorno e l'ora del Santo Rosario e dei funerali.Si ringraziano per le amorevoli cure prestate, Giulia e Luisa, dott. Vescovi e Dott.ssa Conforti, il personale medico e infermieristico dell'Ospedale Maggiore di Parma.14 maggio 2017sarai sempre nel mio cuore.Mamma Lu.14 maggio 2017Il Rettore, il Pro-Rettore Vicario, i Pro-Rettori, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il personale tutto e gli studenti dell'Università degli Studi di Parma partecipano con dolore alla scomparsa della signoraDipendente di questo Ateneoe porgono alla famiglia sentite condoglianze.14 maggio 20147La vita non è stata generosa con tefin da quando alle elementari condividevamo lo stesso banco.Ora sei in pace e passeggi serenamente con il tuo adorato papà.Laura.14 maggio 2017