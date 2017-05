Carlo Bussolati

E' mancato ai suoi caridi anni 87Lo annunciano con dolore la moglie Renata, la figlia Daniela con Claudio, il nipote Cristiano con Annalisa, Sara ed Erika.I funerali si svolgeranno lunedì 15 maggio, partendo alle ore 14.30 dalla camera ardente allestita presso la Sala del Commiato COF «Dallara» di Fornovo Taro (Via Solferino 14) per la chiesa di Medesano, indi al Tempio Crematorio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Gabriele Montacchini, al caro Matteo, alle infermiere Vanessa, Maria e Franca, alle assistenti domiciliari del Comune di Medesano.Un grazie di cuore a Marzia.14 maggio 2017Ï Fam. Albina, Stefano FurlottiÏ Fam. Celotti-SorianiÏ Giorgio, Anna, Cristian SpaggiariLina, Pietro, Carlo, Michele, Angelo e famiglia salutano14 maggio 2017CiaoAncilla ti ricorderà sempre con grandissimo affetto.Un abbraccio a Renata, Daniela e ai famigliari.Marzia.14 maggio 2017Giovanni con Irene ed Elisa con Stefano ricordano con affettoe sono vicini ai famigliari.14 maggio 2017Micaela, Pietro, Matilde e Leonardo tendono un forte abbraccio a zia Daniela e porgono ai familiari tutti sentite condoglianze per la perdita del loro caro14 maggio 2017