Tullio Alessandrini

Camilla e Maria Chiara annunciano la scomparsa delProf.Si uniscono nel dolore il fratello Giorgio, i cognati Claudio, Rosanna e Sandro, i nipoti.I funerali avranno luogo domani lunedì 15 maggio alle ore 15.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Maria del Rosario, indi si proseguirà al Tempio di Valera.Questa sera alle ore 21 presso la stessa chiesa sarà recitato il S.Rosario.Si ringraziano gli amici Maria, Azio e Francesco per la costante e affettuosa presenza.14 maggio 2017Rina e Giancarlo sono vicini a Camilla e famiglia per la scomparsa del caro14 maggio 2017Giancarlo partecipa al dolore di Camilla e Chiara per la scomparsa del caro14-5-2017Ci uniamo in un forte abbraccio a Camilla, Maria Chiara e familiari per la perdita del caroClaudio, Stefania, Luca e Paolo.14 maggio 2017Luigi e Maria sono vicini a Camilla e Chiara per la scomparsa del caro14 maggio 2017