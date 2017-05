Monica Magnani

Non è più tra noidi anni 46L'annunciano con dolore il marito Massimo, la figlia Nicole, il figlio Emanuele ed i famigliari tutti.I funerali avranno luogo lunedì 15 c.m. alle ore 15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di S.Polo di Torrile, indi al cimitero di S.Andrea di Torrile.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S.Polo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al medico curante e a tutto il personale del Day Hospital Oncologico dell'Ospedale Maggiore di Parma.Non fiori ma offerte all'Associazione Verso il Sereno presso il Day Hospital Oncologico.14-5-2017Ï Famiglie CasoliÏ Michela e Angela ViettiÏ Fam. Tazio FerragutiÏ Franca Torelli e famiglieÏ Ester Fontana e famigliaÏ Famiglia Gaetano CerriÏ Famiglie Bedogni-GambazzaÏ Franca, Luigi Ori e famigliaÏ Fabio Agosti e famigliaÏ Famiglie Bertozzi RavadeseÏ Ferrari Adriano, Luciana e MircoÏ Famiglia Ferrari Ermes e MarisaÏ Marzia e Nino BocchiÏ Famiglia PilettiÏ Luisella e Renato GrossiÏ Famiglia Cavagni GiuseppeÏ Famiglia Finotti LorisÏ Famiglia Gullo FlavioÏ Famiglia Valerio e Milena PazzoniÏ Paolo Paini e famigliaLo zio Ercole con Massimo, Gianpaolo e rispettive famiglie sono vicini a tutti voi, vi stringono in un abbraccio silenzioso, per la perdita della cara14 maggio 2017Uniti nel dolore a Massimo, Nicole ed Emanuele, piangiamo con loro la scomparsa diGabriella, Alberto, Chiara e Marco.14-5-2017Alberto, Roberta, Enrico e Alessandro partecipano con tanto affetto al grande dolore di Nicole e famiglia per la perdita della loro adorata14 maggio 2017Nel dolore ci uniamo alla sofferenza di Nicole, Emanuele, Massimo con un profondo abbraccio per la prematura scomparsa della caraFrancesca, Beatrice, Maurizio.14 maggio 2017L'A.s.d S.Polo Calcio è vicina ad Emanuele, Massimo e Nicole per la perdita della loro cara14-5-2017Giampaolo, Paolo e Luigi Simonazzi sono vicini a Massimo e figli per la perdita della cara14 maggio 2017Emilio, Alessandra, Fiorenza e rispettive famiglie sono vicini a Massimo, Nicole ed Emanuele in questo momento di grande dolore per la perdita della cara14 maggio 2017Gli amici della piazzetta di S.Andrea sono vicini a Nicole ed Emanuele per la perdita della mamma14-5-2017Siamo vicini a Massimo e famiglia per la perdita della caraLe sorelle Cristina, Lucilla e Mariagrazia Alberini.14 maggio 2017Grazieper avermi regalato la tua lunga amicizia che ho condiviso anche con la tua famiglia.Un forte abbraccio a Massimo, Nicole ed Emanuele.Da Dino.14-5-2017Ivana, Bina, Rino, Remo sono vicini con affetto a Massimo, Nicole ed Emanuele per la scomparsa della cara14-5-2017Il Panificio F.lli Borlenghi partecipa al lutto dei familiari per la perdita della loro cara14 maggio 2017Ciaoti ricorderemo sempre per la tua solarità.Un abbraccio a Massimino, Nicole e Emanuele.Rosaria e Rodolfo.14 maggio 2017Le associazioni di Volontariato del Comune di Torrile: Aido, Anpi, Avis, Caritas Interparrocchiale, Comitato Anziani, l'Abbraccio, Nontiscordardimè, Prociv, costernate, si uniscono al dolore di Nicole, Emanuele, Massimo e familiari tutti per la perdita dell'adoratamamma e moglie di inestimabile valore.14 maggio 2017Federica, Rosanna, Rita, Monica, Silvia, Grazia, Giancarlo e Giovanni con le famiglie sono vicini nel dolore a Massimo, Nicole, Emanuele, Luca e Nadia per la prematura perdita della cara14-5-2017Le famiglie Allodi Valerio e Orsini Alessandro si uniscono al dolore di Massimo, Nicole, Emanuele, Nadia e Luca per la perdita della loro carissima14 maggio 2017