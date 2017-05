E' mancatadi anni 89Ne danno il triste annuncio la sorella ed i nipoti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 16 alle ore 10 partendo dalla Casa del Commiato «Cof» , in viale Villetta 16, per la parrocchia «Famiglia di Nazareth» indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie al personale tutto del Centro Dialisi di Via Pintor per la disponibilità dimostrata.15 maggio 2017