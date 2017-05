Camillo Paini

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Iole, i figli Massimo con Cristina, Maria con Stefano e il nipote Nicolò e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 16 maggio alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa e il cimitero di Noceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 maggio 2017Ï Valter ed Elvia VincenziÏ Fam. Carla e Massimo ManfriniÏ Amministrazione comunale di NocetoÏ Famiglie Giuliano, Giuseppe, Quinto e Alba FerriÏ Fam. Pasetti Tullia e VittorioÏ Gabriele RossiPresidenza e Direzione di Legacoop Emilia Ovest sono vicini alla famiglia per la scomparsa distorico cooperatore.15 maggio 2017Angela, Sacha, Valeria sono vicini a Iole, Massimo, Maria per la dolorosa perdita del caro15 maggio 2017Giorgio Galvani con Lilia, Gianluca e Stefania e le loro famiglie, addolorati, si stringono a Iole, Maria e Massimo per la perdita del caro15 maggio 2017