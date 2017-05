Edgarda Vacca

«E' tra i petali di una rosa, i tuoi fioripreferiti, che le mie mani ti hanno posta...Ora hai ali lucenti...Sei il nostro angelo..»E' mancatadi anni 86La piangono il marito Orio, i figli Maurizio con Emanuela e Massimo con Gloria, gli adorati nipoti Andrea con Silvia e Caterina, Fabio con Alice, Greta e Sofia, i cognati, la sorella, il fratello unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani martedì 16 maggio alle ore 16 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Trecasali ove alle ore 16.30 ca sarà celebrata la Santa Messa indi al locale cimitero.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano sentitamente il caro dottor Gianluca Gonzi, il prof. Pietro Coghi e tutto il personale del reparto 1° Clinica Medica per le amorevoli cure prestate.15 maggio 2017Ï Gianna, Edda, AmilcareÏ Silvano, Davide, Andrea, MariangelaÏ Famiglia Baistrocchi LotticiÏ Amelia Bocchialini e famigliaÏ Mario GhinelliCiao caraporteremo sempre con noi il tuo ricordo e le serate passate tutti insieme.I tuoi Andrea e Fabio, le tue Greta, Sofia e Caterina.15 maggio 2017La sorella Laura con Mario, Raffaele e Marco si uniscono al dolore di Orio, Maurizio, Massimo ed Ermes per la scomparsa della cara15 maggio 2017Renzo con Flavia, Cristina, Paolo e Matteo, Paola, Stefano e Davide, si uniscono al dolore di Orio e famiglia per la perdita della loro cara15 maggio 2017Benita, Gianluca con Barbara, Chiara, Mattia con Sara sono vicini ad Orio, Ermes, Massimo, Maurizio e famiglie per la grave perdita della cara15 maggio 2017