Emilio Zelaschi

«E' mancato all'affetto di chi gli ha voluto bene e ne conserverà per sempre il ricordo»di anni 71Lo annunciano la moglie Rina e la figlia Rita.Il funerale avrà luogo martedì 16 maggio alle ore 11 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro indi per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 maggio 2017Ï Fam. Michele PinelliPresidente, consiglio direttivo, soci tutti del circolo Aquila Longhi porgono sentite condoglianze ai familiari per la scomparsa del carissimo socio15 maggio 2017L'Anmic di Parma, il suo Presidente Alberto Mutti e il consiglio provinciale tutto si stringono attorno alla famiglia del carissimoconsigliere della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, ricordandone il grande impegno e l'umanità.15 maggio 2017Fabrizio e Lella, Giancarlo e Mariuccia, Mario e Caterina partecipano commossi al dolore di Rita e famiglia per la scomparsa del caro15 maggio 2017Ciaoabbiamo passato una vita di lavoro insieme, tante discussioni accese per passioni di quello che facevamo e della vita, ma anche tanta stima, amicizia ed affetto.Un abbraccio commosso da tutti noi a te , a Rina, a Rita e a tutta la tua famiglia.Bono, Carlo, Franco, Leo, Ernesto e Claudia, Franca e Giorgio, Gildo e Rossana, Giorgio e Mariarita, Mauro e Raffaella.15 maggio 2017Siamo vicini ai famigliari in questo triste momento per la perdita del caroMariangela e famiglia.15 maggio 2017