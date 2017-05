CROCE



«Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo



e vi prenderò con me, perchè dove sono io siate anche voi».



È mancato all'affetto dei suoi cari Angelo Maestri



Ne danno il triste annuncio la moglie Ilaria, i figli Daniele con Eva e Matilde, Francesca con Fabio e Pietro, Massimo con Martina, le sorelle e parenti tutti.



I funerali avranno luogo mercoledì 17 maggio ale ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Bernardo degli Uberti indi per «Il Tempio» di Valera.



Questa sera alle ore 21.00 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore a tutto il personale infermieristico e paramedico del Reparto di Medicina Interna dell'Ospedale Maggiore per le amorevoli cure prestate. Parma, 16 maggio 2017



Ï Bandinelli Luciano e Silvana



Ï Silvia Cantoni e famiglia



Ï Graziano Paini



Le sorelle Ariella e Lisetta con Walter e i nipoti Betta con Matteo, Stefano e Doriano, Alessandra con Federico e Roberto partecipano al dolore per la morte del caro Angelo Maestri Parma, 16 maggio 2017



Luisa e Arnaldo con i figli Fabrizio con Chiara, Stefano con Katia sono vicini affettuosamente a Ilaria, Francesca e Massimo per la perdita dell'amato Angelo Parma, 16 maggio 2017



Giuseppe, Assunta, Rossana, Elisa e Luca sono vicini a Ilaria, Massimo, Francesca, Fabio e Pietro e li stringono in un forte abbraccio per la perdita del loro amato Angelo Parma, 16 maggio 2017



Ci uniamo con affetto al dolore di Massimo e famiglia per la perdita del caro Angelo



Reggiani Mauro e famiglia. S.Ilario d'Enza, 16 maggio 2017



Soci e collaboratori di A.I.erre Engineering sono vicini a Francesca e famiglia per la perdita del papà Angelo Parma, 16 maggio 2017



I condomini e l'amministratore del condominio Torino di Via Milano 30 ricordano con affetto il signor Angelo Maestri



persona gentile e disponibile e sono vicini alla moglie Ilaria e ai figli Francesca e Massimo per la prematura scomparsa del loro caro. Parma, 16 maggio 2017