CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari



Geometra Mauro Casella



Ne danno il triste annuncio la moglie Laura con Chiara, la mamma Marisa, il papà Vezio, il fratello Roberto con Alessandra, Greta e Riccardo, zii e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.30 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Langhirano indi al cimitero di Mattaleto.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Mulazzano Ponte, 16-5-2017



Ï Famiglie Romano e Maurizio Dalcò



Ï Italo Volpi e famigliari



Ï Fam. Paolo Verduri



Ï Fam. Belletti Marco



Ï Fabio e Gabriella Pavesi



Ï Giuliana e Saturno, Milla,Sandra e fam.



Ï Fam. Franco Parisini



Ï Paola e Roberta, Luca



Ï Dirce e Tancredi



Ï Impresa Costruzioni Affanni



Ï Livio e Marisa



Lo zio Olimpio con Alessandra ed Elisa si stringe alla sorella Marisa, Vezio, Roberto, Laura e Chiara per la perdita del caro Mauro Langhirano, 16 maggio 2017



Un abbraccio fortissimo a Laura e Chiara per la perdita del caro Mauro



Zio Franco e zia Rina. Mulazzano Ponte, 16 maggio 2017



Dirigente, insegnanti, alunni e personale Ata della scuola di Lesignano De' Bagni sono vicini a Chiara e alla mamma Laura per la perdita del caro Mauro Lesignano De' Bagni, 16-5-2017



I compagni di 2A e 2B con le rispettive famiglie stringono in un forte abbraccio Chiara e la sua mamma in questo momento così doloroso per la perdita del caro Mauro Lesignano de Bagni, 16-5-2017



Roberto, in questa dolorosa circostanza per la perdita di Mauro



ogni parola è superflua.



Con affetto amici e colleghi della Refri Group Srl. Langhirano, 16 maggio 2017



Siamo vicini a Laura, Chiara e famiglie per la dolorosa perdita di Mauro



Leda, Paola, Alessandro e Valeria. Parma, 16 maggio 2017



Daniela e Stefano, Paola e Paolo, Sabrina e Giovanni sono vicini a Laura, Chiara e familiari tutti per la perdita del caro Mauro Langhirano, 16 maggio 2017



Dante, Marzia, Giuseppe, Cinzia e Alice si uniscono con affetto al grande dolore di Laura, Chiara e famigliari per la perdita del caro Mauro Langhirano, 16 maggio 2017



Giuseppe, Sandra e Benedetta, Monica, Alberto, Gabriele e Matteo sono vicini a Laura, Chiara e famiglia per la perdita del caro amico Mauro Langhirano, 16 maggio 2017



Piero, Raffaele e Stefano Montali con gli amici del S.Ilario sono vicini a Roberto e famiglia e porgono le più sentite condoglianze per la perdita del caro Mauro Mulazzano Ponte, 16-5-2017



Mauro, Paolo, Roberto Piola con le rispettiva famiglie sono affettuosamente vicini a Laura per la scomparsa del caro Mauro Langhirano, 16 maggio 2017



Silvio e Anna con Cristina e Franco partecipano al dolore di Marisa, Vezio, Roberto, Laura e familiari per la perdita del caro Mauro Langhirano, 16 maggio 2017



Tiziana con Vittorio e Giovanni è affettuosamente vicina nel dolore a Laura, Chiara, Marisa, Vezio, Roberto e famigliari tutti per la scomparsa del caro Mauro Mamiano, 16 maggio 2017



Raffaella, Stefano e Sandra, Massimo e Isabella con le rispettive famiglie si stringono in questo momento di dolore a Laura, Chiara e famigliari tutti per la scomparsa di Mauro Langhirano, 16 maggio 2017



Manio, Pietro e Lorenzo Mazzoni, sono vicini a Laura, Chiara e famiglia per la prematura scomparsa dell'amico e collega Mauro Parma, 16 maggio 2017



Gianluca, Nicoletta e famiglia Affanni sono vicini a Laura e Chiara per la perdita del caro Mauro Parma, 16 maggio 2017



Gregorio, Sandra, Stefania e rispettive famiglie sono affettuosamente vicini a Laura e Chiara per la perdita del caro Mauro Langhirano, 16 maggio 2017



Le famiglie Marcello e Andrea Chiastra sono vicini a Roberto, Laura, Vezio e Marisa per la perdita del caro Mauro Lesignano, 16 maggio 2017