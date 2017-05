Carolina Del Canale

Ha raggiunto in Cielo il suo amato sposo Gigi Stokdi anni 94Con immenso dolore lo annunciano la figlia Giovanna M.Vittoria e l'adorato nipote Damiano con Vera, i cari nipoti Mariangela, Marisa, Carla, Marina, Dante e rispettive famiglie.I funerali avranno luogo mercoledì 17 maggio alle ore 9,30 presso la chiesa di Bianconese, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella chiesa famiglia di Nazareth in Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.16 maggio 2017Ï Bianca Panizzi e famigliaÏ Cristina e Giuliana CapelliÏ Silvana e Nando DonniniLe nipoti Marisa, Carla, Mariangela e rispettive famiglie sono vicine a Vittoria e Damiano per la perdita della cara16 maggio 2017