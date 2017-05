Luisa Azzolini

È improvvisamente mancataNe danno il triste annuncio il marito Antonio, i figli Nicola e Monia, le nipoti Rachele e Ludovica ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi, 16 maggio alle ore 14.00 partendo dalla Sala del commiato «Le Valli», in Via Roma, 6, Felino, per la chiesa di San Michele Tiorre, indi per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano la Dott.ssa Mariangela Rigoni ed il Dott. Graziano Ceresini.16 maggio 2017Ï Giordano Varoli, Liviana, Simone e LucaÏ Gianna e Adriano ViglioliÏ Famiglia Ravanetti e SaccaniÏ Luigi e Giovanna GeroliÏ Alma e Cristina BertaniLa cognata Elda con Maura, Elio e famigliari si uniscono con immenso affetto ad Antonio, Monia, Nicola, Rachele e Ludovica per la perdita della adorata16-5-2017Luisa con Giovanni, figli e famiglie è vicina al fratello Antonio, ai nipoti Monia e Nicola per la perdita della loro cara16 maggio 2017Giuseppe e Silvana Scaccaglia con le rispettive famiglie sono vicini ad Antonio e ai figli per la perdita di16-5-2017Titolari e dipendenti delle ditte Treinox Meccanica Srl e Saimec Srl partecpano al dolore di Antonio e famiglia per la perdita della cara16-5-2017I titolari, i dipendenti e i collaboratori del Salumificio Trascinelli Pietro srl sono vicini a Nicola e famiglia in questo momento di dolore per la perdita della cara mamma16 maggio 2017Paola e Ugo Leoni partecipano con viva commozione al dolore di Antonio, Monia e Nicola per la scomparsa della carissima16-5-2017In questo triste momento siamo vicini ad Antonio, Monia, Nicola e famiglia per la perdita della caraBianca Bicchieri, Claudio e Paola, Massimo e Barbara, Stefano e Anna, Fabrizio e Patrizia.16 maggio 2017