Claudio Chiari

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 65Per espressa volontà del defunto lo annunciano la moglie Stefania, il figlio Massimiliano con Sara e l'adorata nipote Valentina, le sorelle Silvia e Paola ,il cognato e i nipoti.I famigliari ringraziano la casa di cura Città di Parma e il Centro C.O.R.E per le amorevoli cure prestate.17 maggio 21017Ï Famiglia Rondi AmpolliniTitolari e collaboratori dello Studio Losi Alberto, Federico e Paolo si uniscono costernati al dolore della famiglia per la perdita del caro amico17 maggio 2017Paola con Emilio, Barbara, Andrea e rispettive famiglie sono vicini a Stefania e Massimiliano in questo triste momento per la perdita di17 maggio 2017Antonio, Chiara e i colleghi della Sarti Elettrodomestici sono vicini a Massimiliano per la perdita del papà17 maggio 2017