Diva Aschieri

È tornata alla Casa del PadreLo annunciano i figli Graziano con Antonella e Raffaele con Paola, gli adorati nipoti Cesare, Mariaelena, Emanuele, Arianna e Andrea.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Felino indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a tutto il personale della Clinica Geriatrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma per le premurose ed amorevoli cure prestate.17 maggio 2017Ï Anna e Gian Paolo MelegariÏ Diva, Giovanni, Federico RossiÏ Fausto e Rosetta VitaliÏ Dallatana Amos e famigliaÏ Famiglie RizziAbbiamo trascorso gran parte della nostra vita con te, caraIn questo momento sentiamo il dolore del distacco e ci stringiamo a Graziano, Raffaele e famiglie, nella speranza di ritrovarci di nuovo un giorno tutti assieme.Ci mancherà la tua allegria.Gino, Flora e Roberta.17 maggio 2017La cugina Maria con Alberto, Davide e Rosanna partecipano commossi al dolore di Graziano, Raffaele e rispettive famiglie per la scomparsa della cara17 maggio 2017Il Direttore della Clinica Geriatrica Prof. Gian Paolo Ceda, tutto il personale medico, infermieristico, socio-sanitario e la segreteria sono vicini al Prof. Graziano Ceresini per la perdita della cara mamma17 maggio 2017Il Presidente, i Consiglieri e i Collaboratori della Società del Canale di Felino partecipano al lutto che ha colpito il suo Presidente Rag. Raffaele Ceresini per la perdita della cara mamma signorae porgono ai famigliari sentite condoglianze.17 maggio 2017Giulia e Giuseppe partecipano al cordoglio della famiglia per la scomparsa della Signora17 maggio 2017Bruna, Fausto, Daniele e famiglia partecipano al dolore di Graziano, Raffaele e famigliari tutti per la perdita della cara mamma17maggio 2017Viviana, Stefania con Gilberto, Francesca con Sandro partecipano al dolore di Graziano, Raffaele e rispettive famiglie per la scomparsa della cara17 maggio 2017Aldo e Leonardo Monica partecipano al lutto di Graziano e Raffaele per la perdita della madre17 maggio 2017Al caro collega Graziano, giungano le nostre più sentite condoglianze per la perdita della cara mammaU.O. Geriatria.17 maggio 2017Paolo con Barbara, Ferruccio ed Enrico sono affettuosamente vicini a Raffaele e Paola, Graziano ed Antonella e alle loro famiglie per la scomparsa della cara17 maggio 2017Geremia, Paola e Silvia Ghizzoni, commossi, partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara17 maggio 2017Le famiglie Basteri-Motta-Zerbini si uniscono al dolore delle famiglie Ceresini per la perdita della cara17 maggio 2017Marco e Giuliana, Cesare e Carlotta, Francesca e Cesare, si stringono con tanto affetto a Raffaele, Paola, Graziano e Antonella per la scomparsa della cara mamma17 maggio 2017Le famiglie Quintavalla e Catalini sono vicine a Raffaele e Graziano per la perdita della cara mamma17 maggio 2017Pia è affettuosamente vicina a Graziano, Raffaele e rispettive famiglie nel dolore per la perdita della cara mamma17 maggio 2017Mariangela con Rina ed Umberto con le rispettive famiglie sono vicini a Graziano e Raffaele per la perdita della cara17 maggio 2017Folzani Giovanni, Marisa, Margherita, Paolo con Beatrice, si stringono a Graziano e Raffaelle e famiglie per la perdita della cara mamma17 maggio 2017Ilde, Angela, Elisabetta, Luca sono affettuosamente vicini a Graziano e Raffaele per la perdita della cara17 maggio 2017