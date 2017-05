Improvvisamente è mancatodi anni 82Ne danno il triste annuncio la cognata Maddalena, Salvatore, Emilia, Armando, Gennaro e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 17 maggio alle ore 15 partendo dalla Sala del commiato di Fornovo in Via di Vittorio 17 per la chiesa di Fosio indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante dott. Aurelio Ferrentino.17maggio 2017Ï Lidia, Antonella