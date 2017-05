Iseo Venturini

Ci ha lasciato l'anima buonadi anni 86Con tristezza e rimpianto lo annunciano la moglie Lina, il fratello Ennio, il figlio Marco con Claudia e l'adorato nipote Federico.I funerali si svolgeranno oggi con partenza alle ore 14.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Leonardo indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al medico curante Dott. Pelagatti e a tutto il personale medico e sanitario dell'Ospedale Maggiore, ai parenti, agli amici e ai vicini che in tutti questi anni hanno accompagnato e sostenuto Iseo e la sua famiglia.18 maggio 2017Ï Attila e Iolanda VianiÏ Giuseppe e Giuseppina VenturiniÏ Valeria, Roberto Caggiati e famiglieCarosei stato per noi esempio di generosità e discrezione.Grazie per averci sempre aiutato e sostenuto.Marco e Claudia .18 maggio 2017Conserverò nel mio cuore i tuoi sorrisi e il tuo affetto.GrazieFederico.18 maggio 2017I suoceri Gino e Rina, unitamente ad Andrea, Cinzia, Luca e Chiara si stringono in un forte abbraccio a Lina, Ennio e Marco nel ricordo del caro18 maggio 2017Ciaoci mancherai.Gianni, nella, Massimo, Alessandra, Federica e Marco, Rita, Stefano, Giorgio e Maurizio.18 maggio 2017