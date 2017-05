Maria Pagani

E' tornata alla Casa del PadreLo annunciano il figlio Alessandro, la sorella Liliana, la cognata Miriam con le rispettive famiglie.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la chiesa SS. Stimmate.Data e ora del funerale saranno comunicati durante il rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 maggio 2017Ï Eugenio Montanari con MioLa zia Maria con Giuseppe ed Anna, Adriana, Gianni, Andrea e Michela si uniscono al dolore di Alessandro e Liliana per la perdita della cara18 maggio 2017Andrea e Roberta con rispettive famiglie sono vicini con affetto ad Alessandro per l'improvvisa scomparsa della cara mamma18 maggio 2017Graziella, Mariangela con Lino e Matteo si stringono in un forte abbraccio ad Alessandro e Liliana e si uniscono al loro grande dolore per la perdita della cara18 maggio 2017I condomini e gli amministratori del condominio Val d'Aosta partecipano al dolore di Alessandro per l'improvvisa ed immatura scomparsa della mamma18 maggio 2017Massimo, Davide con Teresa e Alessandra partercipano al dolore di Alessandro e piangono la perdita della loro carissima zia18 maggio 2017