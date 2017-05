Ada Zamboni

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio il figlio Gabriele, il fratello Franco con Celestina, i cognati e i parenti tutti.Il funerale avrà luogo venerdì 19 maggio alle ore 10.30 nella chiesa di Tabiano partendo dall'abitazione in località Colombara 161/bis, indi proseguirà per la cremazione.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Tabiano.Si ringraziano fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria.18-5-2017