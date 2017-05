Alba Rattini

È mancatadi anni 77Lo annunciano il figlio Alberto con Silvia e la piccola Anna, le sorelle, consuocera, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 20 maggio alle ore 9,15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Buon Pastore indi al Tempio crematorio di Valera.La veglia sarà celebrata questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 maggio 2017Ï Domenico e Bruna FornariÏ Giovanna, Mario, AlbertoÏ Betta CalziÏ Elisabetta, Rosettta e Marco AblondiAlda, Flavia, Andrea abbracciano affettuosamente Alberto in questo momento di profondo dolore per la perdita di mamma19 maggio 2017I colleghi dell'Area Parma Centro Nord di Intesa Sanpaolo Spa partecipano al dolore di Alberto per l'improvvisa perdita della mamma19 maggio 2017Con tutto il nostro affetto stringiamo con un grande abbraccio Alberto, Silvia e Anna per la perdita improvvisa della carissimaStefano, Federica e Valentina.19 maggio 2017Amiche e amici della Compagnia del «Minestrone» sono vicini ad Alberto per la perdita della cara mamma19 maggio 2017Arrivederciamica di una vita, abbraccio per te Alberto e la piccola Anna.Nuccia.19 maggio 2017