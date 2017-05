Alba Coppellotti

E' mancata dei suoi caridi anni 96Lo annunciano con dolore il figlio Camillo, la cognata, i nipoti, i cugini e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 20 maggio, partendo alle ore 9.30 dalla camera ardente allestita presso la Sala del Commiato Cof di Parma (Viale Villetta 16/a) per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Massimo De Bernardinis, al reparto Lungodegenza del Padiglione Barbieri, alle infermiere dell'assistenza domiciliare del Comune di Medesano.Un grazie di cuore ad Elena e all'adorata Antonella.19 maggio 2017Ï Marisa, Giorgio BarbieriÏ Fam. Giuseppe SonciniÏ Tina, Luca IasoniÏ Famiglie GhidiniÏ Antonio, Velia, Adriana OlivieriGraziesarai sempre nel mio cuore.Antonella.19 maggio 2017La Segreteria e il Direttivo UILA-UIL partecipano al lutto di Camillo per la perdita della cara mamma19 maggio 2017Ï Luciano ManziniVirgilio, Attilia, Marco piangono con Camillo la carissima mamma19 maggio 2017Lidia e Alberto Dall'Aglio abbracciano con affetto Camillo per la scomparsa della cara19 maggio 2017