Guglielmo Ottoni

Ringraziando il Signore per avercelo donato a lui lo riconsegnamo.È mancatoLo annunciano la moglie Bice, la figlia Carla con Gabriele, Ambra e Federico, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato, 20 maggio alle ore 10.00 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa di Tizzano, indi al cimitero di Rigoso.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella parrocchiale di Tizzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Paolo Zammarchi e a Kalina.19 maggio 2017Ï Lilia, Anna Maria, Lucia, Piero, Antonia e famiglieÏ Marina e Massimo PomiLe nipoti Giusy, Maria Grazia con Bruno e Claudia si stringono in un forte abbraccio a Bice, Carla e famiglia per la perdita del caro19 maggio 2017Caro ziograzie per i tuoi preziosi consigli e per la tua costante e affettuosa presenza.Un abbraccio.Desolina con Bruno, Lara e Daniele con rispettive famiglie.19 maggio 2017Anna e Gualtiero, Patrizia e Ugo, Angelica e Attilio con le rispettive famiglie sono vicini a Bice, Carla e familiari per la perdita del caro19 maggio 2017Gli amici Paola, Fausto, Roberta, Luigi, Giulia, Pierluigi, Sonia e Attilio sono vicini a Carla e famiglia per la scomparsa del papà19 maggio 2017Marta, Roberta e Nives sono vicine a Carla e famiglia per la scomparsa del papà19 maggio 2017Affettuose condoglianze a Bice, Carla e famiglia per la perdita del caroGelia, Paolo, Barbara, Marina e Paolo.19 maggio 2017