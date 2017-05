Ivo Borghi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Alba, le figlie Nicoletta e Luciana, i nipoti Gian Pietro, Cecilia, Elisa ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 20 c.m. alle ore 9.30 partendo dall'abitazione in Mezzano Inferiore via Mauri 7/b per la chiesa parrocchiale indi al locale cimitero.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchialeIl presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott Luigi Gabba, al Dott. Pietro Coghi e alla signora Lucia.19-5-2017Ï Famiglie Sergio e Paola Bergamini, Dall'Aglio Pierino, Anna e PietroGianluca Tiberti è vicino a Luciana e Nicoletta per la perdita del papà signor19 maggio 2017