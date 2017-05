E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il doloroso annuncio la moglie Carla, i figli Paolo, Daniela con Luciano, i nipoti Mattia, Gessica con Diego, Gabriele, Alessandro, Vanessa e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 22 maggio partendo alle ore 9 dalla sala del Commiato Omega di Ade Servizi in Viale della Villetta 31/a per la chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace di p.le Pablo proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.20 maggio 2017Ï Luisa, Simona, Giacomo e famiglieLa cognata Lina con Adelmo e Nicoletta sono vicini a Carla e famiglia per la scomparsa del caro20 maggio 2017Profondamente addolorati per la perdita del caro ziopartecipiamo al dolore di Carla, Daniela e Paolo.Stefano, Manuela e famiglie.20 maggio 2017Partecipano al lutto dei familiari diAnna, Annalisa, Bruna, Bruna, Cisa, Dirce, Franca, Maria, Patrizia, Valeria.20 maggio 2017