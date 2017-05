Vannina Maggiolini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio le figlie Mariagrazia con Alessandro e Luciana con Sauro, i nipoti Francesco, Nicola, Riccardo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 22 maggio alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro indi al cimitero di Marore.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa chiesa domenica 21 maggio alle ore 19,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale del reparto di oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.20 maggio 2017Ï Bodria Giancarlo e famigliaI dirigenti, il Personale e il Fondo di Solidarità di Sidel S.p.A partecipano al lutto che ha colpito la nostra dipendente Mariagrazia Montanini per la dolorosa perdita della madre20 maggio 2017Le colleghe Giorgia, Sandra, Elisabetta, Daniela, Alessandra F. e Monica sono vicine a Luciana per la perdita della cara mamma20 maggio 2017