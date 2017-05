Maria Zavaroni

La Santa Messa si celebrerà oggi alle ore 12,00 presso l'abbazia di San Giovanni Evangelista Piazzale San Giovanni 1.Morte, Non essere troppo orgogliosa, se anche qualcuno ti chiama terribile e possente, tu non lo sei affatto: perchè le persone che pensi di travolgere, in realtà non muoiono, povera morte, nè puoi uccidere noi.Se dal riposo e dal sonno, che sono tue immagini, deriva molto piacere, molto più dovrebbe derivarne da te, con cui proprio i nostri cari meravigliosi se ne vanno, tu che riposi le loro ossa e ne liberi l'anima.Schiava del caso e del Destino, di Re e disperati.Perchè tanta superbia?Trascorso un breve sonno, eternamente, resteremo VIVI!E tu morte non sarai più! 12 lunghissimi mesi pieni della tua mancanza, Moglie devota, mamma dal cuore immenso, Nonna meravigliosa, il tuo amore, il tuo Cuore puro, è sempre nel nostro e mai Cesserà di riempirci ancora di amore.Tuo Adorato Agostino che ti chiama invano, i tuoi adorati figli Stefano e Rossella con Barbara e Fabrizio.Le tue gioie immense Simone, Nicole, Matteo, Fabio.21 maggio 2017