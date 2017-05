Pier Giuseppe Nigroni

«Con Lui tutto è possibilesenza di Lui nulla»(Santa Faustina Kowalska)E' tornato alla Casa del PadreA funerali avvenuti la moglie, i figli e i nipoti ringraziano tutti coloro che hanno dimostrato grande affetto e vicinanza nella preghiera.Un ringraziamento speciale al medico curante dott. Massimo Baistrocchi, al carissimo amico dott. Gianni Marchitelli, al dott. Manfredo Squeri e tutto il reparto di Medicina dell'Ospedale Piccole Figlie per le cure prestate con amore e dedizione.Un grazie di cuore agli amici Sacerdoti presenti alla Concelebrazione.21 maggio 2017Ï Sergio, Gianna GrisentiÏ Famiglie Adriana, Flavia, Vanna BilziÏ Famiglia Gabriele AvvanziniÏ Famiglia Tullia, Carla, Stefano FerriÏ Oretta, Mariella e MarcoÏ Fam. Ermanno BorgaraniÏ Fam. Beniamino, Fabio RainieriÏ Bilzi Enzo e famigliaÏ Famiglia Albino Pasini e figlieÏ Famiglia SolariRicordiamo con tanto affetto il caroLa sorella Maria Teresa, Giorgio e Lucio.21 maggio 2017Giacomo e Maria Rosa sono vicini a Maria, Danilo e Ileana per la perdita del caro21 maggio 2017Il Presidente del Gruppo delle Imprese Artigiane, Giuseppe Iotti; i Vice Presidenti; il Consiglio Generale; il Segretario Generale, Maurizio Caprari ed il Personale tutto, esprimono vivo cordoglio alla famiglia Nigroni per la scomparsa del caro21 maggio 2017Il Presidente della FIASA Roberto Catelli, il Segretario Alberto Savina, il Vice Segretario Piergiorgio Ricchetti ed i Colleghi tutti della FIASA, esprimono vivo cordoglio alla famiglia Nigroni per la scomparsa del caro21 maggio 2017Il Capo Sezione Arnaldo Bertozzi, e tutti i componenti la Sezione del settore «Lattiero Casearia» del Gruppo Imprese Artigiane sono vicini alla famiglia Nigroni per la scomparsa del caro21 maggio 2017Il Presidente Generale Nicola Bertinelli, il Presidente di Sezione Andrea Bonati, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Riccardo Deserti, il Segretario Michele Berini ed il personale tutto della Sezione di Parma del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano partecipano con profondo cordoglio al grave lutto dei famigliari per la scomparsa di21 maggio 2017L'Azienda Pratichiera è vicina al dolore della famiglia per la perdita del caro21 maggio 2017Siamo vicini ai famigliari in questo triste momento per la perdita del caroMario e famiglia Bilzi.21 maggio 2017In questo triste momento a Maria, Danilo, Ileana e tutti i famigliari le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro e stimatoDa Studio Tecnoelabora.21 maggio 2017Angelo Mora, Avvocato Monia Mora, Adele e Claudia Marchini, sono vicini alla famiglia Nigroni per la perdita del caro21 maggio 2017Ricordando le doti umane e spirituali siamo vicini alla famiglia per la scomparsa diRanieri Francesco, Andrea Andrei, Sandro e Michele Fogliati.21 maggio 2017Stefano Martinelli con la famiglia è vicino a Danilo e famigliari per la perdita del caroche è stato per tanti un «grande casaro», oltre a quello un grande amico21-5-2017I condomini del condominio Fulvia di Via Mattei, 12 partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del signor21 maggio 2017Gianna, Federica e Paola partecipano al dolore di Maria e famiglia per la perdita del caro21-5-2017Rita, Mario e Roberta Di Cosmo partecipano al dolore di Maria e famiglia per la perdita del caro21 maggio 2017