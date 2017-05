Odoardo Giovati

Ci ha lasciato il nostro amatissimoMaestro del Lavorodi anni 81Lo annunciano con immenso dolore la moglie Marisa, le figlie Cristiana con Andrea, Alessia con Giovanni e i nipoti Sofia, Leonardo, Sveva e Antonio.Seguireà comunicazione relativa ad orario e luogo delle esequie.21 maggio 2017Ï Silvia, Emes, Federica MagnaniÏ Paola, Pietro, Susanna StefaniniÏ Sergio Brugnoli e famigliaÏ Elio Sozzi e famigliaÏ Famiglia PetroliniGrazie nonnoper il tuo sostegno, i tuoi insegnamenti e il tuo affetto.Sempre con noi!Sofia, Leonardo, Sveva e Antonio.21 maggio 2017La cognata Fausta con Giuliano, Franco, Stefano e famiglie partecipano al dolore di Marisa e figlie per la tragica perdita di21 maggio 2017Grazie zio... Andrea.21 maggio 2017Gianni, Giuliana, Patrizia, Elisa si stringono con affetto al dolore di Cristiana e Alessia per la perdita del papà21 maggio 2017Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie d'Oro, i Maestri del Lavoro, il Gruppo Donatori Sangue ed i Pensionati tutti della Società Barilla partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro21 maggio 2017Guido, Luca e Paolo Barilla partecipano al dolore della famiglia ricordandocome una grande persona Barilla".21 maggio 2017"Anna, Manuela partecipano al dolore di Marisa, Cristiana e Alessia per la perdita dell'amico di sempre21 maggio 2017Alma e Umberto Carpi con Gian Paolo Ferrari piangono la scomparsa dell'amico21 maggio 2017Corrado, Monica, Tommaso e Nicolò abbracciano con tanto affetto Cristiana e i suoi cari in questo momento di profondo dolore per la perdita dell'amatissimoesempio di dedizione, altruismo e grande umanità.21 maggio 2017Angelo, Bruno, Enrico, Enzo, Ferdinando, Franco, Giuseppe e Renzo partecipano al lutto della famiglia per la perdita del caroamico carissimo, excollega e coordinatore generoso dei volontari amici del Museo della Pasta.21 maggio 2017Siamo vicini a Marisa, Cristiana, Alessia e famiglie per la perdita del caroNanda, Cecilia, Cristina e famiglie.21 maggio 2017Paola ed Elio Giovati unitamente ai figli Laura con Paolo e Luca con Marilia si stringono a Marisa, Cristiana, Alessia e famigliari per l'improvvisa perdita del caro21 maggio 2017Il tuo ricordo sarà sempre con noi, ciaoamico indimenticabile.Franca, Walter, Giorgio, Giovanni, Marzia.21 maggio 2017Ancora increduli, non dimenticheremo mai la lunga amicizia, l'amabile presenza e l'infinita disponibilità del carouniti nel dolore a Marisa e figlie.Erminio Barbuti e famiglia.21 maggio 2017