Gianni Silva

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio i figli Lorenzo e Luciana con Paolo, gli adorati nipoti Mattia con Federica ed Elisa con Stefano, la cognata Anna, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 22 c.m. alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Mamiano, indi in auto al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada a tutti i medici, infermieri e OSS dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un sentito ringraziamento al medico curante dott. Stefano Del Canale e all'amico dott. Leonardo Bianchi.Un particolare ringraziamento a Marina per la premurosa presenza.Non fiori ma offerte alla scuola materna «Madonna di Fatima» di Mamiano.21 maggio 2017Ï Fontana GabrieleÏ Spadini Germana e famigliaÏ Vittorio Boschi e famigliaÏ Emma e Graziano PelizzaÏ Famiglia Bruna CavalliÏ Famiglie ZavaroniÏ Miria e Luigi FerrariniÏ Dina, Luca e Francesca CornettiÏ Bruna, Giorgio, Laura AschieriÏ Associazione Punto D'IncontroÏ Emma BoschiÏ Romano, Brunella e Stefano FerrariÏ Maria EmilianiÏ Fam. Marco MazzaÏ Dimes Angelo UgolottiÏ Bono, Beppe Tosi e famiglieI consuoceri Giuliana e Stefano si uniscono al dolore di Luciana, Lorenzo, Paolo, Mattia e Elisa per la scomparsa del caro21 maggio 2017Marina con Silvia e Mauro, Clemente e Tiziana con Stefano e Yanina, Francesco ed Alessandra sono affettuosamente vicini a Lorenzo, Luciana e familiari per la scomparsa del caro zio21 maggio 2017Il presidente, i consiglieri, il segretario, i colleghi docenti, educatori e non docenti, i bambini e i genitori della scuola materna «Madonna di Fatima» di Mamiano partecipano commossi al lutto della coordinatrice maestra Luciana e dei suoi famigliari per la scomparsa del caro papà21 maggio 2017L'Associazione Mamiano Insieme è vicina a Lorenzo, Luciana e familiari in questo momento di dolore per la perdita del carosocio fondatore e sostenitore instancabile.21 maggio 2017Paolo, Lucia, Michele, Cinzia si stringono con affetto a Lorenzo in questo doloroso momento per la perdita del papà21 maggio 2017Partecipiamo al dolore di Luciana, Lorenzo e famiglia per la perdita del caro papàRenato, Marisa e figlie.21 maggio 2017Ï Santina, Carlo e Maria RuggeriDaniela, Gabriele, Graziana con le rispettive famiglie sono vicini a Lorenzo, Luciana e famigliari per la perdita del caro21 maggio 2017Gli amici Paola, Stefano, Silvana, Ivo, Manuela, Alberto, Marta, Primo, Luciana, Mario, Marisa, Michele, Martina, Alessandra, Pietro, Roberta, Massimo, Tiziana, Gabriele e Matteo sono vicini a Lorenzo, Luciana e familiari per la scomparsa del caro21 maggio 2017Anna e Stefano con famiglia si uniscono nel dolore a Lorenzo e Luciana per la perdita del caro21 maggio 2017