Salvatore Galeone

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio l'adorata moglie Maria, i figli Giuseppe, Nazzarena, Francesca e Nicoletta con le loro famiglie, il fratello, le sorelle, cognate, cognato e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Coltaro lunedì 22 maggio alle ore 10.30 partendo dall'abitazione in via Padana 23, per la locale chiesa, indi al vicino cimitero.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada alla Dottoressa Silvia Cantoni per le cure assidue e la professionalità dimostrata e alla signora Loredana per il prezioso e amorevole aiuto.Il grazie più grande è per Rosa e Pietro, per la presenza continua, l'affetto sincero e l'insostituibile sostegno.21 maggio 2017Ï Gruppo Alpini Protezione Civile Sissa TrecasaliÏ Famiglia Giovanni BolzoniÏ Famiglia Luciano MondiniÏ Rizzoli FrancaÏ Famiglia Tranquillo, Luca GhidoniCaro nonnoora sei diventato il nostro splendido Angelo custode, non ti dimenticheremo mai!Monica, Paolo, Anna, Mirco, Simone, Sara e la piccola Alessia.21 maggio 2017piangiamo e ricordiamo con affetto il tuo caro sorriso.Tua sorella Enza, Monica, Mara e famiglie.21 maggio 2017La cognata Maria, i nipoti Mery, Francesco, Cristina, Patrizia e Silvia sono vicini a Maria e familiari per la perdita del caro zio21 maggio 2017La cognata Vittoria unitamente ai figli Franca, Giuseppe e Tonino con i famigliari si uniscono al lutto della famiglia per la perdita del caro21 maggio 2017I consuoceri Gina e Renato Valenti sono vicini ai famigliari del caro21 maggio 2017I dipendenti e collaboratori della Moreni C. Srl sono vicini a Giuseppe e famigliari in questo triste momento per la scomparsa del caro21 maggio 2017Cari Nazzarena e famiglia, in questo momento di profondo dolore per la perdita del carovi siamo vicini e porgiamo sentite condoglianze.Famiglie Redeghieri Leonzio e Beretta Giancarlo.21 maggio 2017Giorgio, Marco con Barbara, Monica con Gianluca partecipano con affetto al dolore di Giuseppe e famigliari per la scomparsa del caro21 maggio 2017Caterina, Claudia, Elena, Emanuela, Francesca, Tiziana con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Nicoletta e famiglia per la scomparsa del caro papà21 maggio 2017