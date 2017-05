Angiolino Pellicelli

Il lavoro la sua vita, la famiglia il suo tesoro.E' mancatodi anni 86L'annunciano la moglie Maria Luisa, i figli Daniele con Marialda, Greta e Gloria, Angela con Camillo e le figlie Angelica con Gabriele e Martina con Luca, le adorate pronipoti Maria Camilla e Irene.I familiari comunicano che il funerale si svolgerà lunedì 22 maggio 2017 alle ore 15 partendo dall'abitazione per la chiesa parrocchiale di Malandriano e successivamente per il cimitero di Marore.Il S. Rosario sarà recitato questa sera nella stessa chiesa alle ore 21.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano per le cure prestate il dottor Guerra, il dottor Gasparro e tutto il reparto di Urologia.21 maggio 2017Ï Roberto ed Antonella GiavariniÏ Mario Passera e famigliaÏ Gian Pietro e Bianca StrozziÏ Camillo e Aldo SaccaniÏ Pastarini Adriana e famigliaÏ Fam. Marzio CantarelliÏ Franca, Emilio ed Alessio SaniÏ Famiglie Gabbi BrunoÏ Stefano, Paola, Alberto e MonicaÏ Carmen DelbonoÏ Romana GaleazziNonnonon dimenticheremo mai i tuoi silenziosi insegnamenti.I tuoi maschietti Angelica, Martina, Greta, Gloria.21 maggio 2017Caronon sei più dov'eri ma sarai sempre ovunque noi siamo.Betty, Gianluca.21-5-2017Paolo e Fabrizia partecipano al dolore dei familiari tutti per la perdita del carissimo21 maggio 2017Manio, Pietro e Lorenzo Mazzoni si stringono a Daniele e famiglia per la perdita del caro papà21 maggio 2017Titolari e dipendenti dell'Impresa Tirelli partecipano al lutto di Daniele per la perdita del padre21 maggio 2017Siamo vicini alla famiglia in questo doloroso momento certi che da lassùvi proteggerà.Michele e Annalisa.21 maggio 2017Maria Trascinelli con i figli partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa di21 maggio 2017Siamo vicini ad Angela e famiglia per la perdita del papàNello, Rita, Valentina, Cecilia con Bernardo, Rossana e Chiara.21 maggio 2017Partecipiamo al lutto dell'Ingegner Daniele nel momento della scomparsa del papà signorRenzo e Lorenzo Agnetti con il personale della Certosa Salumi Spa.21 maggio 2017