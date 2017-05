Luisa Orlandellived. Ghirarduzzi

Ha raggiunto il suo caro UrisCon infinita tristezza lo annunciano la figlia Paola con Giorgio, Francesca, Marco, Samuela, Mirko e la pronipotina Alice, fratello, sorella, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 22 maggio alle ore 15 partendo dall'abitazione per la chiesa parrocchiale di Sanguinaro, indi al cimitero di Noceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla dottoressa Giulia Pelà per le cure e disponibilità sempre prestata.Grazie e grande riconoscenza ad Emilia, Elena, Liliana e ai fratelli Ione e Sergio che l'hanno curata e assistita in questi lunghi anni con affetto e dedizione.21 maggio 2017Ï Famiglia Gabriele PiccininiI fratelli Ione e Sergio con Fabrizio, Angela e Lorella sono vicini alla cara nipote Paola e famiglia nel triste momento della perdita della sua adorata mamma21-5-2017Un abbraccio di cuore a Paola e famiglia ed un caro ricordo per ziaMilena e famiglia.21 maggio 2017Oriano e Carla con Alessia, Massimiliano, Simone, Emma, Tiziana, Mauro, Chiara porgono sentite condoglianze a Marco e familiari per la perdita della nonna21 maggio 2017