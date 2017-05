Olimpio Fochi

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Elisa, Alessandra con Massimo, Serena e Gaia, la sorella Marisa e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 9.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Pezzani, 27 in Langhirano per la parrocchiale di Stadirano.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Guido Parisini e a Natasha per le cure prestate.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 maggio 2017Ï Alis, MarcoÏ Famiglie Amos, Mauro e Simona MaggialiÏ Franco e Rina CasellaÏ Famiglie Maurizio e Romano DalcòÏ Famiglia Angelo RossiUn forte abbraccio ad Alessandra ed Elisa per la perdita del papàZia Graziella, Maria Rita, Davide, Aldo e rispettive famiglie.23 maggio 2017Nella con i figli Valerio ed Angela e rispettive famiglie sono vicini ad Elisa, Alessandra e famigliari tutti per la perdita del caro23 maggio 2017I bambini, le insegnanti e tutto il personale della Scuola dell'Infanzia Rodari si stringono ad Alessandra in questo triste momento per la scomparsa del caro papà23 maggio 2017Marisa con Vezio, Roberto e Laura sono affettuosamente vicini a Alessandra ed Elisa per la perdita del caro23-5-2017