Orlando Gibertini

Dopo una vita di tanto amore per tutti, ci ha lasciato il nostro caroLo annunciano la moglie Giordana, il fratello Walter, gli amati nipoti Tomas e Filippo, le figlie Roberta con Andrea e Lisa con Massimo e Mattia.I funerali avranno luogo domani mercoledì 24 maggio alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato Ade per il Tempio di Valera.Un infinito ringraziamento al Dott. Valerio Brambilla, al Dott. Luigi Vignali e al Dott. Marcello Bergonzani per tutte le cure e le premurose attenzioni.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.23 maggio 2017Ï Rossana e Roberto, Franco e NadiaÏ Andrea, Angela, Simona e LucaÏ Cantatori Giuseppe e famigliaÏ Aimi Luigi e famigliaÏ Fam. Corà Andreasei sempre stato la nostra guida, il nostro supporto, la nostra ancora di salvezza, il tuo immenso amore verso di noi sarà impresso per sempre nei nostri cuori.Lisa e Roberta.23 maggio 2017Sei stato un grandeTomas e Filippo.23 maggio 2017Zia Mara, zia Silvia e zio Silvio con Nino e famiglie sono vicini a Giordana e famiglia per la perdita del caro23 maggio 2017Silvano, Afro, Orietta, Adriana e Guglielmo ricorderanno sempre con affetto il grande amico23 maggio 2017Gli amici e le amiche degli Orti di Collecchio abbracciano Giordana e famiglia per la perdita del caro23 maggio 2017Stefania Bellotti e famiglia si uniscono al dolore di Lisa e tutta la famiglia per la scomparsa dell'amato papà23 maggio 2017Le famiglie Bertacchini, Edemanti, Barletti e Galloni si stringono all'amica Roberta in questo triste momento per la perdita del caro23 maggio 2017I colleghi del Settore Risorse Umane e Organizzazione sono vicini a Lisa e famiglia per la perdita del caro papà23 maggio 2017Le famiglie Zambernardi, Dodi, Fedele, Bagatti, Dionisio, Sacchi sono vicine a Roberta, Lisa e Giordana per la scomparsa del caro23 maggio 2017Sentite condoglianze ai famigliari del caroDalla famiglia Mussi Andrea.23 maggio 2017Il Consiglio Direttivo e i soci del Circolo A.R.C.I. Filipelli si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro23 maggio 2017Titolari e dipendenti della ditta Gandolfi & Magnani partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro23 maggio 2017Fabrizia e Angelo sono vicini a Lisa e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita del caro23 maggio 2017Condomini e amministratore del Condominio Magnolia partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del signor23 maggio 2017Ciao grande amico Gibo.Alberto, Gabriella sono vicini a Giordana, Lisa, Roberta e Walter per la perdita di23 maggio 2017Anna, Liliana con Alessandro e Laura, Nino con Valeria e Sara, sono vicini a Giordana, Roberta, Lisa, Walter e familiari per la grave perdita del caro23 maggio 2017