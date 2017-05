Monia Lusignani

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 44Ne danno l'annuncio: il papà Giovanni, la sorella Barbara con Stefano e Nicole ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 24 maggio alle ore 15.00 nella chiesa di San Antonio in Salsomaggiore Terme seguirà la cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera martedì alle ore 20.45 nella chiesa di San Antonio in Salsomaggiore Terme.I famigliari ringraziano tutti i volontari del canile del Comune di Fidenza per l'affetto profuso alla loro cara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23-5-2017