Francesca Andreotti

«Padre, tu hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli.»Improvvisamente ci ha lasciato il nostro «folletto affettuoso»Ne danno notizia con dolore ma con certezza nella Resurrezione la mamma Luisa Gainotti, il fratello Stefano con Maria Pia, i nipoti Cecilia con Luigi e Francesco con Maria Luisa, zie, zio, cugine e cugini.Il funerale sarà celebrato nella parrocchia di San Giovanni Battista in via Anna Frank oggi 24 maggio alle ore 15.00.Vogliamo ringraziare i tanti che hanno reso la vita di Francesca una grande avvenura, certi di dimenticare qualcuno: le maestre della Scuola Elementare, l'Anffas di Parma e Cooperativa Fiordaliso, l'Agesci, chi l'ha coinvolta negli spettacoli teatrali e chi l'ha accompagnata nelle sue vittorie nel nuoto, le tante colleghe dell'asilo Margherita che negli anni si sono alternate durante la sua esperienza di «guardarobiera».Un grazie con tanta riconoscenza anche ai cari Irina e Vassilli, al Dott. Gian Maria Concari, alla Dottoressa Maria Modugno e al personale tutto di Villa Matilde di Felino che ha reso più sereni gli ultimi mesi della sua vita.24 maggio 2017Francesco e Carla con figli e nuore partecipano commossi al lutto della signora Luisa di cui hanno sempre ammirato la dolcezza e la forza con cui ha amato la cara24 maggio 2017Giancarlo e Albertina sono vicini alla cara consuocera Luisa e pregano perche ha raggiunto in cielo il papà Rodolfo.24 maggio 2017Per la scomparsa della carail Presidente ed il Direttivo Anffas insieme a tutti i soci e volontari si stringono intorno ai famigliari ricordandone la storica e significativa appartenenza all'Associazione.24 maggio 2017I colleghi della divisione Casalingo Bormioli Luigi Spa esprimono la propria vicinanza a Stefano e famiglia per la scomparsa della cara24 maggio 2017Con grande affetto sono vicina a Stefano e Maria Pia per la perdita diSandra.24 maggio 2017Commossi partecipiamo al dolore di Stefano, Mariapia, Cecilia, Francesco e della signora Luisa per l 'improvvisa perdita della caraGianfranco, Loredana, Marta.24 maggio 2017