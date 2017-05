Luciano Lico

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Gina, i figli Massimiliano e Andrea, il fratello Franco, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 25 maggio alle ore 11.15 partendo dalla Sala del Commiato in Viale Villetta presso Cof per la chiesa di San Bernardo in via Ravenna.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella medesima chiesa.Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Schianchi e a tutta la sua Equipe, infermieri Day Hospital del Reparto Infettivi, al medico di famiglia Dott. Leonardo Bandini per l'amore profuso, si ringrazia la nipote Titti per il suo interessamento morale e fisico.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 maggio 2017Ï Aldo PatteraÏ Fam. Pezzani GiuseppeÏ Fam. Pezzani DanieleI colleghi del Reparto Forni della Bormioli Luigi sono vicini a Massimiliano per la perdita del caro papà24 maggio 2017I vecchi amici sono vicini a Massimiliano e famiglia per la perdita del caro24 maggio 2017Gabriella, Gianguido, Roberta, Ferdinanda, Cesare e famiglia ricordano con affetto il caro24 maggio 2017Lo Studio Galli, titolare e colleghi sono profondamente vicini ad Andrea e famigliari per la scomparsa del loro amatissimo signor24 maggio 2017I dirigenti e colleghi della Struttura Calcio UISP di Parma si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del collega e amico24 maggio 2017Valdo Piazza e famiglia Damini si stringono affettuosamente ai famigliari per la perdita del caro24 maggio 2017