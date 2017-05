Raffaello Ronchini

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 72Ne danno il doloroso annuncio la moglie Paola, i figli Gianluca con Marialuigia e la piccola Annita, Katia con Emanuele, il fratello Enzo con Francesca, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 25 maggio alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Vicofertile indi al Tempio Crematorio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ai militi della Croce Rossa di San Secondo.24 maggio 2017Ï Giancarlo PesciniÏ Fornari GiovannaÏ Alberta, Marzio, Federica e DavideTi voglio tanto beneLa tua Granita.Il fratello Enzo con la moglie Francesca, il nipote Federico con Barbara e la nipote Barbara con Andrea e Lorenzo sono vicini in un grande abbraccio alla zia Paola, Gianluca, Katia e rispettive famiglie nel dolore per la scomparsa dello zio24 maggio 2017Con grande affetto gli zii Rino, Lella e Carlo con famiglie sono vicini a Paola, Luca e Katia per la perdita del loro caroCiao Raffa rimarrai sempre nei nostri cuori.24 maggio 2017Le colleghe dello studio notarile Dott. Dalla Tana, unitamente al notaio, sono vicine a Katia e famiglia per la perdita del padre24 maggio 2017Maria, Renato, Silvia, Emma, Paola, Carmen, Giuliana, Wilma, Tina e Mirco si stringono a Paola e figli per la scomparsa di24 maggio 2017Gli amici del Circolo «La Lanterna» si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro24 maggio 2017