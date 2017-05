CROCE



Ci manchi già tanto. Angelo Malpeli



Ne danno il triste annuncio la figlia Marzia con Francesco, l'adorata Milvia, Barbara con Giancarlo e i piccoli Valentina e Michele, Federica con Salvatore, le amatisse sorelle Iole, Annunciata, Maria e Luisa.



I funerali si svolgeranno giovedì 25 maggio con partenza alle ore 11.15 dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/a per la chiesa parrocchiale di San Leonardo indi al cimitero di Ugozzolo.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 24 maggio 2017



Ï Angela Fochi e familiari



Ï Anna e Gianni Bossi



Stefano, Nadia, Stefania e famiglie si stringono con affetto a Marzia e familiari tutti per la scomparsa dello Zio Angelo Parma, 24 maggio 2017



Maria ed Enore partecipano al dolore di Marzia e familiari tutti per la perdita del caro Angelo Parma, 24 maggio 2017