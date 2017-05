Dopo lunga sofferenza vissuta con dignità ed attorniata dall'affetto dei suoi cari si è spenta serenamentedi anni 77Ne danno il triste annuncio il marito Flavio, i figli Edgardo ed Andrea con le rispettive famiglie, gli adorati nipoti Marcello, Alice ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi mercoledì 24 c.m. alle ore 14.30 partendo dal S. Mauro Abate di Colorno per la chiesa di S.Polo di Torrile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott. Andresa Coperchini e alla signora Viorica.Non fiori, ma eventuali offerte all'Avis Sez. di Torrile.24-5-2017Ï Ester, Roberto Fontana e famigliaÏ Franca, Luigi Ori e famigliaÏ Marta e Gianni RossiniÏ Famiglia SantojanniÏ Famiglia Giuseppe CavagniÏ Famiglia Flavio GulloÏ Famiglia Loris FinottiÏ Famiglia Pochiero CatenaÏ Famiglia Bertozzi GiuseppeÏ Famiglie AgostiÏ Ennio, Maria GazzaÏ Ivana e ClaudiaEnrico, Laura ed Edgarda con la famiglia piangono con Flavio, Edgardo ed Andrea la perdita della cara24-5-2017Cognati Giancarlo, Valeria, Angela e i nipoti Lucia, Luca, Michela e famigliari sono vicini a Flavio, Edgardo e Andrea per la perdita della cara24 maggio 2017Daniele Ghirarduzzi e famiglia sono vicini ad Andrea, Flavio ed Edgardo per la scomparsa della loro cara24 maggio 2017Nel ricordo della carasono affettuosamente vicina ad Andrea e familiari.Ambra.24-5-2017La nipote Nadia con Simona e Nello, Alessandro con Elisa sno vicini a Flavio, Edgardo e Andrea per la perdita della cara24 maggio 2017Ivan e Katia sono vicini a Flavio, Edgardo e Andrea per la perdita delle cara24 maggio 2017Il Movimento 5 Stelle di Parma è vicino ad Andrea Vietti per il grave lutto che lo ha colpito per la perdita della mamma signoraSentite condoglianze.24 maggio 2017Hai preparato con amore tanti buoni pranzetti ai tuoi adorati bambini della scuola materna, adesso li prepari per gli angioletti.CiaoAngela Chiussi e famiglia.24 maggio 2017La Prociv Torrile partecipa al dolore di Flavio e familiari per la perdita della cara24-5-2017