Lucia Grandi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 67Ne danno il triste annuncio il marito Remo, le figlie Alessia con Matteo e Alessandro, Paola con Michele, Sara, Laura ed Elisa e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 26 maggio alle ore 10.00 partendo dall'abitazione per la Chiesa di Cannetolo indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di Cannetolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 maggio 2017Ï Fam. Frambati Maurizio e Azzali LucianaÏ Bar SantuarioÏ Famiglia Achille CastellaniÏ Rosella e PamelaÏ Famiglia Grandi Secondo e figliCararicorderemo sempre i bei momenti passati insieme.Ci stringiamo con affetto a Paola con Michele, Sara, Laura ed Elisa a Remo e ad Alessia.Sandro e Maria Grazia con Federico e Francesco.25 maggio 2017Gli amici della «compagnia» si uniscono al dolore di Paola e famiglia per la prematura scomparsa della mamma25 maggio 2017Siamo vicini a Remo, Paola ed Alessia per la perdita della cara mammaFrancesco e Anna, Andrea e Lucia, Marco e Paola con le rispettive famiglie.25 maggio 2017Siamo vicini a Remo, Paola e Michele per la scomparsa della caraEgidio e Giovanna Fogliati.25 maggio 2017Rita Guareschi e figlie sono vicine a Remo, Alessia e Paola per la perdita della cara25-5-2017la tua prematura scomparsa lascia tutte noi con un'immenso vuoto nel cuore.Ti ricorderemo sempre come eri nelle serate passate insieme, allegra e sorridente.Un ultimo grande saluto dalle tue amiche della Pizza; Fiorella, Daniela, Viviana, Marisa, Romana.25 maggio 2017