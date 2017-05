È mancato all'affetto dei suoi cari Erminio Sassi (Coco)



di anni 87



Ne danno il triste annuncio la moglie Alba, le figlie Carla con Giuseppe, Luca e Chiara, Elena con Alessandro, Darica, Andrea e Thomas, le cognate, il cognato, i nipoti.



I funerali avranno luogo venerdì 26 maggio alle ore 15.00 partendo dall'abitazione in via Gramsci n. 8 per la chiesa S. Croce di Fontanellato, inndi al Tempio di Valera



Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di S. Croce.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Fontanellato, 25 maggio 2017





I dirigenti dell'USD Fontanellatese sono vicini ai familiari per la scomparsa dell'amico e collaboratore Erminio Sassi (Coco) Fontanellato, 25 maggio 2017





Siamo vicini ad Alba, Carla, Elena e famiglia per la perdita del caro Erminio



Bea e famiglia Pecchioni. Fontanellato, 25 maggio 2017