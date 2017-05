Nando Coruzzi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Lo annunciano i figli Marco, Raffaele e Cristina con le rispettive famiglie, il fratello, la sorella, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi venerdì 26 maggio alle ore 14 partendo dalla Casa degli Anziani di Collecchio per la chiesa di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Alessandro Barbieri, a tutto il personale medico e paramedico dell'Ospedale Val Parma di Langhirano e alla Casa degli Anziani di Collecchio.Un grazie agli infermieri domiciliari dell'Usl di Langhirano.26 maggio 2017Ï Famiglia Schianchi AngeloÏ Daniela Torri e fam.Ci mancheraiWalter con Adriana e figli.26 maggio 2017Vitagliano, Mauro e Roberta con Rocco e Arianna si uniscono al dolore di Raffaele Monica Giovanni ed Elisabetta per la perdita del caro26 maggio 2017Elena, Marco, Daniela e Michele sono vicini a Marco, Raffaele e Cristina per la scomparsa del papà26 maggio 2017Gli amici del Pastorello sono vicini a Marco, Raffaele e Cristina per la perdita del caro26 maggio 2017La famiglia Domenico Gonizzi è vicina ai figli per la dolorosa perdita del padre26-05-2017Con grande affetto siamo vicini a Raffaele, Marco, Cristina e famiglia per la morte del papàProspero e Maria.26 maggio 2017I colleghi TEP di Langhirano si uniscono al dolore di Raffaele per la perdita del papà26 maggio 2017CiaoPresidia, Guido e figli.26 maggio 2017Corrado e Stefano Bicchieri, con Grazia e Alessandro, si stringono affettuosamente a Cristina e famiglia per la perdita del carissimo padre26 maggio 2017Il Team MDR porge sentite condoglianze al team manager Raffaele e alla sua famiglia per la scomparsa del caro26 maggio 2017Ivano, Cinzia, Michela, Mattia, Filippo, Martina partecipano al dolore di Marco e famiglia per la scomparsa del caro26 maggio 2017Titolari e dipendenti della Pio Tosini spa partecipano al lutto di Cristina per la perdita del caro papà26 maggio 2017