Rosella Righi

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Orazio, i figli Matteo e Davide, le nuore, i nipoti, i fratelli, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 27 maggio alle ore 14,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Collecchio.Le ceneri saranno successivamente tumulate nel cimitero di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento agli infermieri del 4 piano del Reparto Angiologia delle Torri Medicine e alla dottoressa Pucci dell'Oncologia di Parma.26 maggio 2017Ï Fam. Pietro MenghiniÏ Gigliola, Franco FanfoniÏ Fam. Nello DelmonteÏ Carlo e Luciana TagliaviniÏ Gabriella e Luca BaistrocchiÏ Carlo e Mariella MaggialiÏ Stefano ed Elisa DiegoliÏ Fam. Ivo DallabonaÏ Fam. Giuliana FornariÏ Roberto, Donata, Cristina MossiniÏ Marta, Giorgio SaccaniÏ Simona, Matteo Maggialiil tuo sorriso contagioso ci accompagnerà per sempre nei nostri cuori.Con affetto i cognati Ivo con Daniela ed il nipote Luca.26 maggio 2017Cararicorderemo sempre i bei momenti passati insieme.Ci stringiamo con affetto a Orazio, Matteo e Davide.Nera, Barbara e Ivano.26 maggio 2017Per la scomparsa della carapartecipano al dolore di Orazio, Matteo, Davide e famiglie, zia Anna con Antonio, Andrea con Simona, Alessandra, Alfonso con Marta.26 maggio 2017Zia Tiziana con Stefano partecipa al grande dolore di Orazio, Matteo e Davide per la perdita della cara, dolcissima26 maggio 2017Elio, Lilia, Gabriele, Gabriella, Luca, Daniela, Nicol e Denise, Graziella e Nando sono vicini ai familiari per la perdita della cara26 maggio 2017Dirigenti, tecnici e atleti del Collecchio Baseball e Softball sono vicini a Matteo e famiglia in questo triste momento per la perdita della cara26 maggio 2017Gli amici degli Orti Sociali sono vicini a Orazio per la scomparsa della cara26-5-2017Fausto, Grazia, Gian Maria Raboini si stringono in un forte abbraccio a Orazio e figli nel ricordo della cara26 maggio 2017Fabrizio e Sandra Alpi con Giovanni, Angelica e Francesco Bigliardi partecipano al grande dolore dell'amico Davide per la scomparsa della mamma signora26 maggio 2017nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta.Luca, Samantha, Tommaso e Martina.26 maggio 2017CiaoCeci, Ronko, Cinzia, Francesco e Silvia.26 maggio 2017Siamo vicine al dolore di Davide, Kathia e Mattia per la scomparsa dell'amatissimaVi abbracciamo forte.Simona, Michela, Nicoletta e Stefania.26 maggio 2017Siamo vicini all'amico Orazio e famiglia per la scomparsa della caraMainardi Alide, Mainardi Icilio, Ferro Andrea, Belicchi Valentino, Martinelli Guglielmo, Chiesa Claudio, Fanti Giovanni.26 maggio 2017Annalisa, Monia, Marianna, Mattia e Benedetta, si stringono al dolore della famiglia per la perdita della cara26 maggio 2017CiaoLe tue amiche Paola e Laura.26 maggio 2017Ci uniamo con affetto a Matteo e famiglia nel ricordo della caraFranco, Stefania, Laura, Alessia Bertorelli.26 maggio 2017Con affetto e commozione Rosanna e famiglia Savi si stringono ai familiari della carissima26 maggio 2017