Gino Ghirardi

Non assumete un'aria solenne o triste,continuate a ridere di ciò che ci faceva ridere,di quelle piccole cose che tanto ci piacevanoquando eravamo insieme ....Gesù ci ha sempre incoraggiati dicendo:- Io sono la Resurrezione e la vita; - Chi crede in me, anche se muore vivrà, -GV11,25E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno l'annuncio i figli Claudio, Tiziano e Massimo con rispettive famiglie.I funerali avranno luogo sabato 27 maggio alle ore 10,00 presso la chiesa parrocchiale di San Pellegrino.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,00 presso la stessa chiesa.26 maggio 2017Ï Marta LanziÏ Renzo e Adriana GiavariniÏ Famiglia Grassi FrancoÏ Simona e Alberto BrardaÏ Stefano e Claudia BisterzoÏ Angelo, Elvira Giavarini e figliAldo e Anna Tettamanti si stringono con affetto a Claudio, Massimo e Tiziano per la perdita del caro papà26 maggio 2017I membri del collegio sindacale della Società Ghirardi srl partecipano al lutto della famiglia per la perdita del signor26 maggio 2017Antonio Corvo è vicino a Tiziano e Claudio per la perdita del papà26 maggio 2017Titolari e dipendenti della ditta Re Giovanna partecipano al lutto della famiglia Ghirardi per la perdita del signormemori dei tanti anni di collaborazione.26 maggio 2017Giovanni, Beatrice, Massimo ed i collaboratori dello Scatolificio Giampietri srl partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del signor26 maggio 2017I dipendenti di Ghirardi e Starplastick sono vicini a Tiziano, Claudio, Massimo e rispettive famiglie per la perdita del caro papà26 maggio 2017Romano e Luisa Ruggeri sono vicini a Tiziano, Claudio e Massimo per la perdita del loro caro papàe porgono sentite condoglianze.26-5-2017I tuoi amici: Giovanni, Francesco, Franca, Renato, Carla, Giorgio, Flavia, Vittorio, Valeria, Mauro, Barbara, Luciano, Grazia, Ido.26 maggio 2017Gli amici di Vicofertile e della pizzeria Totò & Peppino si uniscono al dolore di Claudio insieme a Danila e Mattia per la perdita del caro papà26 maggio 2017Bruno, Daniela, Riccardo ricorderanno sempre il caro26 maggio 2017Cesare, Antonio e Daniele Lorenzani e famiglie sono affettuosamente vicini a Claudio, Tiziano e Massimo per la perdita del caro papà26 maggio 2017Gli amici di sempre: Davide, Lara, Paolo, Ilaria, Flavio, Roberta, Paolo, Federica, Michele, Cristina, Roberto, Alessandra, Elena, Maurizio, Luca, Sabrina e famiglie abbracciano Tiziano, Claudio e Massimo per la perdita del caro26 maggio 2017Cupola Romano, Sandro, Fausto e rispettive famiglie porgono sentite condoglianze a Tiziano e Claudio per la perdita del loro caro papà26-5-2017