Giacomino Salati

È mancato all'affetto dei suoi cari(L'Omen)di anni 81Addolorati lo annunciano la sorella Albina, il cognato Giulio, i nipoti Gabriele con Monia, Giuseppe con Concetta, i pronipoti Denis e Aurora e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.00 partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Bazzano, ove verrà celebrato il rito funebre, indi si proseguirà per il cimitero locale.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare alla triste cerimona.26 maggio 2017Ï Gianfranco Bonzanini e figliÏ Malilla, Mariella, Vincenzo, Alan, Silvia e ValentinaLa Latteria Costa di Bazzano partecipa al dolore di Gabriele e famiglia per la perdita del caro zio26 maggio 2017Il Direttivo e tutti i soci dell'Azienda Faunistica San Giovanni partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro26 maggio 2017Ciaograzie di tutto.Redeo.26 maggio 2017Il Gruppo Culturale «Il Camino» saluta con affettoappassionato custode del canto popolare.26 maggio 2017