Ariberto Schianchi

Dopo una vita vissuta con dignità si è spento serenamente attorniato dai suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio l'inseparabile moglie, la figlia, la nipote e la sorella Adelinda.I funerali avranno luogo oggi alle ore 15 partendo dall'abitazione per la chiesa di Sala Baganza indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Basile Tsantes, al dott. Tiseo e alla dott.ssa Bordi e a tutto il personale infermieristico in particolare ad Agnese e Leonarda del Day Hospital Oncologico.26 maggio 2017Ï Spaggiari Giovanna e figliÏ Paolo AlinoviÏ Mariuccia, Massimiliano, Lina, GiorgioÏ Maurizio, Stefania, Giada e Anna Pecorarisei stato un marito perfetto.Abbiamo camminato assieme per 55 anni, ora hai intrapreso un'altra strada, stai tranquillo ci rincontreremo.Tua moglie.26 maggio 2017Ciaoguidaci da lassù come hai fatto fino ad ora, marito padre e nonno esemplare.Tua figlia.26 maggio 2017Unmigliore di te non potevo averlo, grazie per quello che mi hai insegnato e per i valori che mi ha trasmesso.Tua nipote Giulia.26 maggio 2017Adriana, Nadia con le rispettive famiglie sono vicine a Franca, Marilena, Giulia in questo triste momento per la perdita del caro zio26 maggio 2017Il cugino Giuseppe partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa del caro26 maggio 2017Le famiglie Maggiani, Remedi, Zanlari e tutti i collaboratori di Frigomeccanica porgono a Marilena, Giulia e alla signora Franca sentite condoglianze per la scomparsa del signor26 maggio 2017Laura e Davide, Mauretta e Orazio sono vicini con affetto a Franca, Marilena e Giulia nel dolore per la scomparsa del loro caro26 maggio 2017Alessio, Alessandro, Alberto Alfieri e famiglie, commossi per la scomparsa del loro carissimo amicosi uniscono al dolore di Franca, Marilena e Giulia.26 maggio 2017