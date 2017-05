Giancarlo Ghiretti

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Carmen, i figli Giulio e Marco, la mamma Bianca con il papà Mario e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 27 maggio alle ore 9.15 presso la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo in via Grenoble n. 9 indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 19.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'Airc.26 maggio 2017Ï Tonelli LucettaÏ Famiglia Piazza GianniÏ Famiglia BaroniÏ Famiglia MarconiÏ Famiglia Luca DalcòCiaodai tuoi cugini Fabrizio, Maurizio, Amalia e famiglia e un abbraccio a Carmen, Giulio, Marco e zii.26 maggio 2017La Società Amatori Parma Rugby si unisce al dolore della moglie Carmen e dei figli Giulio e Marco per la prematura perdita del caro26 maggio 2017Dirigenti, allenatori, atleti e genitori della Rugby Parma sono vicini a Carmen, Giulio, Marco e a tutto la Società Amatori Parma per la prematura scomparsa dell'amico26 maggio 2017«Per sempre, solo per sempre, c'è un istante che rimane li, piantato eternamente ....(L. Ligabue)CiaoGli amici del Circolo Arci «Fuori Orario».26 maggio 2017"Hai giocato la partita più difficile nel tuo stile, fino in fondo con dignità, forza e coraggio.Ci mancherai a bordo campo.CiaoCarmen, Marco, Giulio vi abbracciamo tutti.Gli amici e compagni under 10 Amatori Parma Rugby.26 maggio 2017Incredibilmente, la tua simpatia ed il tuo grande cuore non ci sono più.Ciaoamico di una vita.Ci mancherai e ti ricorderemo per sempre.Carlo, Luciana e Alice.26 maggio 2017Monica, Giacomo e Quinto sono vicini in questo momento di grande dolore a Carmen, Giulio, Marco e famigliari per la perdita del caro26 maggio 2017Non ci sono parole per parlare, adesso, di te.Rimane la strada che abbiamo fatto insieme quella strada che ci ha uniti e che ci ha fatto nascere e crescere sentimenti che non finiranno mai, nemmeno adesso che tu, con una dignità e una forza che hanno confermato la tua grande generosità e la tua umanità, ci hai lasciati.Un abbraccio al nostrogigante buono.Alberto e Andrea Annachiara Lucia.26 maggio 2017Le famiglie e i ragazzi della Seconda C sono profondamente commossi e vicini a Giulio, Carmen e Marco per la perdita del caro26 maggio 2017Gianna e Aldo Maggi con Francesco, Filippo e rispettive famiglie si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro26 maggio 2017I colleghi e gli amici della Coop Service si uniscono commossi al dolore della famiglia per la prematura perdita del caro26 maggio 2017Elena, Claudio, Cristina, Mauro, Letizia, Antonio, Silvia, Vito sono vicini alla famiglia per la perdita del caro26 maggio 2017Le famiglie Lanzoni e Scatola, Mike, Alberto, Norberto, Stefano e Simone sono vicini a Carmen e famiglia per la perdita di26 maggio 2017<+T>CiaoMarilena, Natascia, Mirco e Nella.26 maggio 2017<+T>Giulio, Marco, Carmen, il nostro cuore è con voi.<+T>I ragazzi e i genitori dell'Under14 vi abbracciano e salutano26 maggio 2017