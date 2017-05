Bruno Mezzadri

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano la moglie Bruna, i figli Luciano, Anna Maria con Mario e famigliari tutti.I funerali avranno luogo domani, sabato 27 maggio alle ore 10.00 nella Chiesa di San Polo di Torrile ove la cara salma giungerà dall'Ospedale Maggiore di Parma indi si proseguirà per il Tempio di cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al personale medico e paramedico dell'Ospedale Maggiore di Parma per le premurose cure prestate.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 in Chiesa a San Polo di Torrile.26-5-2017Ï Rossana, Vilma TencaÏ Silvio, Enrico RossiI nipoti Mara e Massimo, unitamente alla cognata Adriana, partecipano commossi al dolore di Bruna, Luciano ed Anna Maria in questo triste momento per la scomparsa del caro26 maggio 2017Ricorderò sempre con affetto il caroMario Padovani.26 maggio 2017La Società Rugby Colorno e l'Associazione Sostegno Ovale Onlus, a nome di tutti i soci, dirigenti, collaboratori, allenatori, giocatori, sono vicini ad Anna Maria e familiari in questo triste momento per la perdita del caro papà26 maggio 2017Claudio, Dante, Marisa e rispettive famiglie sono vicini a Bruna, Annamaria e Luciano per la perdita del caro26 maggio 2017Mariani Mario Saverio e Cristina sono vicini ad Anna Maria, Luciano e signora Bruna in questo triste momento per la perdita del caro26 maggio 2017Cosetta e Giuseppe, Stefano e Rosanna, Lillo e Mary, Flavio e Paolo, Giovanni e Roberta, Danilo e Laura vogliono esprimere il loro affetto ad Anna Maria in un grosso abbraccio per la perdita del papà26 maggio 2017Marisa, Cadmo, Paola, Gian Luca, Cinzia ed Alberto sono vicini ad Anna Maria e famigliari per la perdita del caro26 maggio 2017Gli amici del Bar Motonautica Parmense partecipano commossi al dolore di Luciano ed Anna Maria per la scomparsa del papà26 maggio 2017Aldo e Lidia insieme a Filippo, Isabella, Michele, Beatrice e Valentina sono vicini a Bruna, Luciano e Anna Maria per la perdita del caro26-5-2017