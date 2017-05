A funerali avvenuti i famigliari ringraziano tutte le persone che hanno voluto essere vicini alla famiglia in questo momento di lutto.27 maggio 2017Antonio e Massimo Rizzoli con Raffaele Bianchi si uniscono al dolore di Cinzia per la perdita del caro papà27 maggio 2017La Rizzoli Emanuelli Spa con le maestranze tutte, è vicina a Cinzia per la perdita dell'adorato padre27 maggio 2017